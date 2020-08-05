تألق الهلال يُهدد رقم النصر المميز في الديربي

المواطن - مروة نبيل

يُقدم الهلال مستوًى مميزًا خلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الرياضي الحالي، ما يزيد من صعوبة مهمة لاعبي النصر في ديربي الرياض اليوم.

الهلال ضد النصر

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن النصر يملك سلسلة مميزة ضد الهلال ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وأضافت أن النصر لم يخسر في آخر 4 مباريات لعبها ضد الهلال في الدوري السعودي للمحترفين، حيث نجح في الفوز مرتين وتعادلا مرتين، أطول سلسلة له أمامه في المنافسة، مسجلًا هدفين على الأقل، أطول سلسلة له أمامه أيضًا.

ديربي الرياض

ويُقام ديربي الرياض اليوم، على استاد الملك فهد الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي أُطلق عليها اسم جولة “عيدنا عيدين” احتفاءً بشفاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم المركز الأول في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 51 نقطة، من الفوز في 15 مباراة والتعادل في 6 لقاءات والخسارة في لقاء واحد.

على الجانب الآخر، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي المركز الثاني في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 45 نقطة، من الفوز في 13 مباراة والتعادل في 6 لقاءات والخسارة في 3 لقاءات.

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