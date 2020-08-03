تحديد موعد انطلاق الموسم الجديد من الدوري الإيطالي

المواطن - مروة نبيل

كشفت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم، مساء اليوم الاثنين، عن موعد انطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد من الكالتشيو 2020/ 2021.

الدوري الإيطالي:

وأشار موقع “كالتشيو ميركاتو”، إلى أن رئيس رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم، دال بينو والمدير الإداري دي سيرفو توصلا إلى اتفاق مع أندية الكالتشيو خلال اجتماع لحسم موعد انطلاق منافسات الموسم الجديد.

ولفت الموقع إلى أن غالبية الأندية طلبت انطلاق الكالتشيو يوم 19 سبتمبر المقبل، مع إمكانية إجراء تعديل خلال عطلة عيد الميلاد، فيما فضلت أندية يوفنتوس ولاتسيو وميلان وأتالانتا أن يكون يوم 12 من الشهر ذاته موعدًا لانطلاق الموسم.

وأضاف “كالتشيو ميركاتو”، أنه بعد مناقشة التزامات المنتخبات الإيطالية، اتخذ اتحاد كرة القدم قراره النهائي، بانطلاق الكالتشيو يوم 19 من شهر سبتمبر المقبل.

يوفنتوس يتوج باللقب:

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس للحفاظ على لقب الكالتشيو الممتاز الموسم الرياضي المقبل، للمرة العاشرة على التوالي، حيث نجح في التتويج بالبطولة هذا الموسم، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).



