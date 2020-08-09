تحدٍ خاص يجمع السومة والمولد بديربي الاتحاد والأهلي

المواطن - محمد داوود - جدة

تترقب جماهير الاتحاد والأهلي المباراة التي تجمعهما مساء اليوم ضمن الجولة الـ24 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد استئنافها يوم الثلاثاء الماضي، إذ تتوقع الأوساط الرياضية والجماهير أن تشهد هذه المباراة أهدافًا ومستوى فنيًا كبيرًا يليق بسمعة الفريقين وتاريخهما الكروي.

مباراة الاتحاد والأهلي جماهيرية من الطراز الفريد

ويرى استشاري الطب النفسي محمد الحامد، إن مباراة اليوم هي في الواقع مباراة جماهيرية، إذ إنه معروف عن التنافس القوي بين الأهلي والاتحاد وسجلهما حافل بالإنجازات والصولات والجولات سواء على المستوى المحلي أو الخليجي أو عالمي، وعادة فإن مباريات ديربي جدة ( الاتحاد والأهلي ) وديربي الرياض ( النصر والهلال) ينظر لها الجمهور بنظرة النتيجة والفوز فقط، لذا فإن مباراة اليوم يترقبها الجمهور من أجل النتيجة والحصول على النقاط وتسجيل فوز يضاف في سجل النادي.

السومة في ارتياح أكثر من المولد

ويضيف الحامد لـ” المواطن”، إن أنظار الجماهير تتجه اليوم لهجوم الفريقين وتحديدًا فهد المولد وعمر السومة إذ يعتمد عليهما كثيرًا في تسجيل الأهداف، والسؤال: من يهز شباك الآخر اليوم؟ وإن كان السومة أكثر ارتياحًا نفسيًا من المولد الذي يقع على عاتقه دور مضاعف نتيجة الأوضاع التي يمر بها الاتحاد.

واختتم الحامد حديثه قائلًا: توقع نتيجة المباراة صعب، فلكل مباراة ظروفها، والجماهير في ديربي جدة يهمها النتيجة أكثر من المستوى أو أي اعتبارات أخرى، فالأهلي قد يكون أكثر استقرارًا من الاتحاد، ولكن هذا لا يعني أن نقلل من شأن الاتحاد الذي يمر في ظروف صعبة ويشهد تقلبات مختلفة، فخلاصة القول إن نتيجة المباراة هي التي ستحسم الأمور وأن قوة ديربي جدة تتوقف على من يهز شباك الآخر.



