تداول مقطع لـ البليهي وهو يعد باستفزاز حمدالله

المواطن - محمد سمعه

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للمدافع علي البليهي لاعب نادي الهلال وهو يتحدث مع بعض من مشجعي الهلال، حيث طلبوا منه استفزاز اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم النصر خلال ديربي الهلال والنصر يوم الأربعاء المقبل في الجولة الـ23 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وعرض مقطع الفيديو مدافع الهلال وهو يُحرّك رأسه بالموافقة على طلب الجماهير الهلالية، في مشهد أثار غضب النصراويين، الذين طالبوا بتدخل لجنة الانضباط ومُعاقبة نجم الهلال في حال صدر منه أي شيء في الديربي.

المريسل يُحذر جماهير الهلال بعد فيديو البليهي

وكان الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل، طالب جماهير نادي الهلال بتجنب استفزاز اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم الفريق الكروي الأول بـ النصر، وذلك قبل أيام من ديربي الرياض بين الفريقين في الجولة الـ23 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتحدث المريسل لـ برنامج “الحصاد الرياضي” المذاع على قناة 24 الرياضية قائلًا: “لجماهير الهلال لا تستفزون اللاعب المغربي، عبدالرزاق حمدالله وذلك بعد رد أحد مشجعي الهلال أن الإعلام النصراوي، يصنع أسطورة منه”.

جدير بالذكر أن علي البليهي كان غاب عن مباريات نادي الهلال بالفترة الأخيرة، بعد الإصابة التي تعرض لها في لقاء الهلال وشهر خودرو الإيراني في دوري أبطال آسيا.

وكان النصر فاز على الهلال بثنائية مقابل هدف، يوم 27 أكتوبر الماضي، في لقاء الدور الأول من دوري محمد بن سلمان للمحترفين، حيث أُقيمت المباراة على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

البليهي يُحقق الحلم الآسيوي لـ الهلال

يذكر أن علي البليهي ساهم في تتويج الهلال بلقب دوري أبطال آسيا في نوفمبر 2019، على حساب نادي أوراوا الياباني.



