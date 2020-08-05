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تراجع جديد لإصابات كورونا في مصر والوفيات 24
سجلت 112 إصابة يوم أمس الثلاثاء

تراجع جديد لإصابات كورونا في مصر والوفيات 24

2020/08/05
الساعة 2:42 صباحًا
- ‎فيأخبار كورونا, حصاد اليوم
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تراجع جديد لإصابات كورونا في مصر والوفيات 24 كورونا في مصر
المواطن - متابعة

استمر تراجع أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في مصر، مع إعلان وزارة الصحة والسكان تسجيل 112 إصابة يوم أمس الثلاثاء، مقابل 157 في اليوم السابق.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد: إن “إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد هو 94752 حالة، من ضمنها 45569 حالة تم شفاؤها“.

وأضاف أنه تم تسجيل 24 وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات منذ تفشي الوباء إلى 4912 وفاة.

وخففت مصر من إجراءات العزل العام تدريجيًّا، لكنها لا تزال تفرض استخدام الكمامات الواقية في الأماكن الحكومية والمنشآت المغلقة، كما تطبق قواعد التباعد الاجتماعي.




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