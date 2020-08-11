ترتيب دوري محمد بن سلمان بعد نهاية جولة احفظ شعارك

المواطن - مروة نبيل

حافظ الهلال على صدارة ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين بفارق 9 نقاط عن النصر أقرب منافسيه، بعد نهاية منافسات الجولة الـ24 “احفظ شعارك”.

جولة احفظ شعارك:

وأُقيمت جولة احفظ شعارك يومي الأحد والاثنين، وتمكن أصحاب الأرض من الفوز في 4 مباريات، مقابل 3 انتصارات للفريق الضيف، وانتهت مواجهة واحدة بالتعادل، وشهدت تسجيل 20 هدفًا، ونجح 4 فرق في الحفاظ على نظافة الشباك.

وفاز الاتفاق على الفيحاء بنتيجة 3/ 2، وتغلب ضمك على الفيصلي بهدفين مقابل هدف، وهي نفس نتيجة ديربي جدة الذي حسمه الأهلي ليؤزم موقف الاتحاد، فيما تعادل الوحدة والرائد سلبيًّا.

ونجح الشباب في الفوز على التعاون بهدف دون رد، وتجاوز النصر عقبة أبها بهدفين نظيفين، فيما تمكن العدالة من تحويل تأخره ضد الحزم إلى فوز بثنائية، وتغلب الهلال على الفتح بنتيجة 2/ 1.

ترتيب دوري محمد بن سلمان:

وينفرد الهلال بصدارة جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 57 نقطة، يليه الفريق الأول لكرة بنادي النصر بـ48 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن الأهلي، ثم الوحدة برصيد 40 نقطة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي المركز الخامس في جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 38 نقطة، وبفارق نقطة عن الشباب، يليه الرائد بـ36 نقطة ثم الاتفاق برصيد 35 نقطة.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها في المركز التاسع برصيد 33 نقطة، وبفارق نقطة عن التعاون صاحب المركز العاشر في جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين، ثم الفيحاء بـ27 نقطة، يليه الحزم برصيد 24 نقطة.

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في المركز الـ13 برصيد 23 نقطة، وبفارق نقطة عن الفتح، ثم ضمك بـ21 نقطة، ويتذيل العدالة الترتيب برصيد 20 نقطة.

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