تسجيل 1038 حالة تعافٍ وتوزيع حالات الإصابة الجديدة

المواطن - الرياض

أعلنت وزارة الصحة ، اليوم السبت، تسجيل 1038 حالة تعافٍ وبذلك يرتفع إجمالي حالات التعافي في السعودية 288441 حالة.

كما أعلنت وزارة الصحة، عن توزيع حالات الإصابة الجديدة في مختلف المناطق، والتي كشفت عن تراجع ملحوظ في أعداد الإصابات.

عدد الحالات النشطة

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (21630) حالة من بينها (1555) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (313911) حالة، توفي منهم (3840) حالة.

توزيع الحالات الجديدة

كما أعلنت وزارة الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (987) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة كما يلي:

مكة المكرمة 69، تبوك 58، جدة 51، الرياض 48، جازان 44، حائل 37، الهفوف 35، صبيا 33، المدين المنورة 32، أبو عريش 28.







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