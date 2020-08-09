تشكيلة مباراة الاتحاد والأهلي في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

أعلن المديران الفنيان البرازيلي فابيو كاريلي والصربي فلادان ميلويفيتش عن تشكيل مباراة الاتحاد والأهلي التي ستنطلق، بعد قليل.

الاتحاد والأهلي

ويلعب الاتحاد والأهلي على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية “ملعب الجوهرة المشعة”، ضمن منافسات الجولة الـ24 “احفظ شعارك” من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالراقي المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 40 نقطة، فيما يقع العميد بالمركز الـ13 برصيد 23 نقطة.

تشكيل ديربي جدة

وجاء تشكيل العميد في مباراة اليوم، كالتالي؛ مارسيلو غروهي، منصور الحربي، حمدان الشمراني، برونو أوفيني، سعود عبدالحميد، كريم الأحمدي، عبدالإله المالكي، خالد السميري، رومارينيو، عبدالرحمن العبود وفهد المولد.

على الجانب الآخر، جاء تشكيل الأهلي في ديربي الرياض كالتالي؛ محمد العويس، عبدالله حسون، محمد خبراني، عبدالباسط هندي، حسين عبدالغني، جوزيف دي سوزا، ألفيس ساريتش، علي الأسمري، عبدالفتاح عسيري، عبدالرحمن غريب وعمر السومة.

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