تشكيلة مباراة الهلال والفتح في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

كشف المديران الفنيان رازفان لوشيسكو ويانييك فيريرا عن تشكيلة مباراة الهلال والفتح المقرر إقامتها، مساء اليوم الاثنين.

الهلال والفتح:

ويلعب الهلال والفتح في ختام منافسات الجولة الـ24 “احفظ شعارك” من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على إستاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”.

وقبل مباراة اليوم، ينفرد الزعيم بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 54 نقطة، وبفارق 9 نقاط عن النصر الوصيف، فيما يحتل الفتح المركز الـ14 برصيد 22 نقطة.

تشكيل مباراة اليوم:

وجاء تشكيل الزعيم في مباراة اليوم كالتالي؛ عبدالله المعيوف، محمد البريك، جانغ هيون سو، علي آل بليهي، ياسر الشهراني، محمد كنو، غوستافو كويلار، سيباستيان جيوفينكو، سالم الدوسري، كارلوس إدواردو وبافيتيمبي غوميز.

ويتواجد على مقاعد بدلاء الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم، كل من؛ محمد الواكد، عبدالله الحافظ، محمد جحفلي، مدالله العليان، ناصر الدوسري، نواف العابد، أندريه كاريلو، محمد الشلهوب وصالح الشهري.

على الجانب الآخر، جاء تشكيل الفتح في مباراة اليوم كالتالي؛ حبيب الوطيان، مروان سعدان، علي لاجامي، عبدالله اليوسف، ماتياس أغريغاراي، علي الحسن، محمد الفهيد، سفيان بن دبكة، توفيق بوحميد، غوستاف ويخايم وباشكيم قادري.

ويجلس على مقاعد بدلاء الفتح اليوم كل من؛ ماكسيم كوفال، محمد بوعايد، نواف البوشل، محمد السعيد، صقر عطيف، محمد مجرشي، سعيد الدوسري، ماجد كنبة وعلي الزقعان.

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