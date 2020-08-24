تشكيل مباراة الاتحاد والفيحاء في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

أعلن المديران الفنيان البرازيلي والبرتغالي فابيو كاريلي وخورخي سيماو عن تشكيلة مباراة الاتحاد والفيحاء، المقرر انطلاقها بعد قليل.

الاتحاد والفيحاء:

ويلعب الاتحاد والفيحاء على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة الاتحاد والفيحاء اليوم، يحتل الفريق البرتقالي المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 29 نقطة، وبفارق نقطتين عن العميد صاحب المركز الـ12.

تشكيل مباراة اليوم:

وجاء تشكيل العميد في مباراة اليوم كالتالي؛ مارسيلو غروهي، حمدان الشمراني، زياد الصحفي، برونو أوفيني، سعود عبدالحميد، كريم الأحمدي، عبدالعزيز البيشي، عبدالإله المالكي، رومارينيو، أنيس البدري وفهد المولد.

ويجلس على مقاعد بدلاء العميد كل من؛ فواز القرني، طارق عبدالله، خالد السميري، عبدالمحسن فلاتة، محمد العوفي، هارون كمارا، عبدالرحمن العبود، عوض الناشري وليوناردو جيل.

على الجانب الآخر، جاء تشكيل الفريق البرتقالي كالتالي؛ مسلم آل فريج، هاني الصبياني، جيجي، سامي الخيبري، محمد البقعاوي، أنجيلو نيتو، عبدالرحمن البركة، أرسينيو مارتينيز، صامويل أوسو، كارلوس فيلانويفا وفانيفا أندرياتسيما.

ويتواجد على مقاعد بدلاء الفريق البرتقالي في مباراة اليوم كل من؛ فهد الشمري، نواف الصبحي، مخير الرشيدي، أحمد بامسعود، حسن جعفري، مهند عوض، عبدالله المطيري، عثمان يحيى وحمد الجهيم.

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