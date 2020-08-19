تشكيل مباراة الاتحاد والفيصلي في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

أعلن المديران الفنيان البرازيليان فابيو كاريلي وبريكليس شاموسكا، عن تشكيل مباراة الاتحاد والفيصلي المقرر انطلاقها، بعد قليل.

مباراة الاتحاد

وتُقام مباراة الاتحاد والفيصلي اليوم، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، في إطار مواجهات الجولة الـ26 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وقبل مباراة الاتحاد والفيصلي اليوم، يحتل عنابي سدير المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 41 نقطة، فيما يقع العميد في المركز الـ12 برصيد 26 نقطة.

الاتحاد والفيصلي

وجاء تشكيل العميد في مباراة الاتحاد والفيصلي كالتالي؛ مارسيلو غروهي، حمدان الشمراني، عبدالمحسن فلاتة، برونو أوفيني، سعود عبدالحميد، كريم الأحمدي، ليوناردو جيل، عبدالإله المالكي، رومارينيو، عبدالرحمن العبود وفهد المولد.

ويجلس على مقاعد بدلاء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد كل من؛ فواز القرني، مهند الشنقيطي، خالد السميري، عمار الدحيم، محمد العوفي، هارون كمارا، عبدالعزيز البيشي، عوض الناشري وأنيس البدري.

على الجانب الآخر، جاء تشكيل عنابي سدير في مباراة اليوم كالتالي؛ مصطفى ملائكة، خالد الغامدي، رفائيل، إيغور روسي، محمد قاسم، خالد هالاند، حسين القحطاني، يوسف الجبلي، جليرمي أوجستو، أحمد أشرف، وويليام ألفيس.

ويتواجد على مقاعد بدلاء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي كل من؛ أحمد كسار، عقيل بلغيث، علي معدي، خالد كعبي، مشاري الثمالي، حسين آل قريش، رمزي صولان، أحمد العنزي ومصطفى بصاص.





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