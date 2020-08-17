تصريحات حسام عاشور تُسبب أزمة جديدة

المواطن - محمد سمعه

دخل اللاعب المصري حسام عاشور لاعب الأهلي المصري السابق، في أزمة جديدة مع جماهير المارد الأحمر، وذلك بعدما أكد أن فئات عريضة من جماهير النادي فهمته بشكل خاطئ عندما تحدث عن مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب.

وكان اللاعب قال في وقت سابق إن مجلس إدارة الأهلي غير مهتم بمصلحة الفريق، مضيفًا أنه لم يخن الأهلي كما تردد من بعض الجماهير.

وأكد قائد الأهلي المصري السابق أنه يُوجد البعض ممن يحب تحريف الكلام عبر مواقع التواصل الاجتماعي مستغلًا عواطف جماهير الأهلي المصري.

الأهلي يمنع حسام عاشور من حضور التدريبات

وقرر مجلس إدارة الأهلي المصري في وقت سابق، الاستغناء عن خدمات حسام عاشور نهائيًا وعدم السماح له بحضور تدريبات الفريق، بعدما ظهر في مقطع فيديو وهو ينتقد مجلس إدارة النادي بسبب عدم تحقيقهم للوعود التي أرسلوها للاعب.

وقيل إن نادي الاتحاد مُهتم بضم عاشور، لكن أحمد صادق دياب المتحدث باسم العميد، نفى تمامًا وجود أي نية من قبل النادي لضم اللاعب المصري.

ولعب عاشور مع الفريق الكروي الأول بالأهلي بداية من موسم 2004/2005 حتى موسم 2019/2020، نجح خلالها في تحقيق 33 بطولة مع الفريق الأهلاوي.

وقرر المدرب السويسري رينيه فايلر عدم الاعتماد على حسام عاشور في منطقة خط الوسط، لوجود المالي أليو ديانج وعمرو السولية واللاعب حمدي فتحي.





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