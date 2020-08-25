تعادل الهلال والفيصلي بالشوط الأول في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الهلال والفيصلي ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالتعادل السلبي بين الفريقين.

الهلال والفيصلي

ويلعب الهلال والفيصلي الآن على استاد جامعة الملك سعود في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبدأت المباراة بشكل سريع من الفريقين، أملًا في تسجيل هدف مبكر، لتسهيل مهمته في اللقاء وتحقيق الفوز، إلا أن محاولاتهما لم تنجح، لتنتهي أحداث الشوط الأول بالتعادل بدون أهداف.

وقبل مباراة اليوم، ينفرد الزعيم بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 60 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي في المركز الخامس برصيد 42 نقطة.

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