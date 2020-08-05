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تعرف على أفضل 7 خدمات لتحويل صيغ الملفات بدون برامج

تعرف على أفضل 7 خدمات لتحويل صيغ الملفات بدون برامج

2020/08/05
الساعة 10:18 مساءً
- ‎فيتكنولوجيا
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تعرف على أفضل 7 خدمات لتحويل صيغ الملفات بدون برامج
المواطن - الرياض

نشر عبدالعزيز الحمادي، الخبير التقتني المهتم بنشر المعرفة الرقمية، مشرف مجتمع @Google للمطورين في السعودية، عبر حسابه في “تويتر”، روابط لأفضل 7 مواقع لتحويل صيغ الملفات.

وقال الحمادي: إذا احتجت تحول صيغ ملفات بدون برامج أو تطبيقات، فهذه أفضل 7 خدمات لتحويل أغلب أنواع الصيغ:

https://online-convert.com
أو
http://convertfiles.com
أو
https://convertio.co
أو
http://zamzar.com
أو
http://filezigzag.com
أو
https://freefileconvert.com
أو
https://file-converter-online.com




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