تعرف على حكام الجولة الـ33 من دوري الدرجة الأولى

المواطن - مروة نبيل

أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن أسماء حكام مباريات الجولة الـ33 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، المُقرر انطلاقها، مساء اليوم الأربعاء بـ4 مواجهات.

مباريات اليوم

وتنطلق منافسات اليوم عند الساعة 6:40 مساءً بمواجهتي القادسية ضد الشعلة، والخليج مع الجيل، ويحل الأنصار ضيفًا على الباطن، فيما يستضيف البكيرية فريق جدة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الدرجة الأولى

ويُدير مباراة القادسية والشعلة، فيصل البلوي، ويُعاونه بدر الشمراني ومحمد الشهري، وسيكون إبراهيم الأصيل حكمًا رابعًا، فيما يقود لقاء الخليج والجيل، سلطان الحربي، ويُساعده عمر الجمل وعيسى الخيبري، والحكم الرابع خالد السناني.

ومن المُقرر أن يُدير محمد الهويش مباراة الباطن والأنصار، ويُعاونه علي العلي ومحمد الحنفوش، والحكم الرابع محمد الدقاش، فيما يقود خالد الطريس، لقاء البكيرية وجدة، ويُساعده عبدالرحيم الشمري وخلف زيد، وأحمد الرميخاني حكمًا رابعًا.

وسيقود الحكم تركي الخضير مباراة الثقبة والنهضة، ويُساعده محمد العبكري وإبراهيم الدخيل، ومحمد البريدي حكمًا رابعًا، ويُدير ماجد الشمراني مواجهة نجران والتقدم، ويُعاونه مفرح آل حسن وعلي كريري، والحكم الرابع بدر القحطاني.

وعُين رائد الزهراني حكمًا لمباراة المجزل والنجوم، ويُساعده فيصل القحطاني وسعد الشبرمي، ومحمد العمري حكمًا رابعًا، ويُدير سلطان العكيري لقاء حطين والطائي، ويُعاونه عادل شراحيلي ومحمد وزي، وعبدالصمد بكري حكمًا رابعًا.

وسيكون شكري الحنفوش حكمًا لمباراة العين والجبلين، ويُساعده فهد العمري وعماد عسكر، وعبدالله الخربوش حكمًا رابعًا، فيما يقود محمد النحيت لقاء أُحد والكوكب، ويُساعده ياسر السلطان وأحمد العتيق، وحسين أبو شاهين حكمًا رابعًا.





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