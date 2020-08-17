تعليق مثير من البكيري على شكوى الاتفاق للاعبي الاتحاد

المواطن - مروة نبيل

انتقد الإعلامي محمد البكيري تقدم إدارة نادي الاتفاق بشكوى ضد ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، لتجاوزهما ضد الحارس الجزائري رايس مبولحي عقب مباراتهما الأخيرة.

تفاصيل أزمة ثنائي الاتحاد ومبولحي:

وأصدرت إدارة الاتفاق بيانًا، مساء الأحد، أكدت أنها بالتشاور مع عدد من القانونيين قررت العمل على رفع شكوى ثنائي العميد؛ نظرًا لتجاوزهم وإساءتهم بألفاظ غير أخلاقية على مبولحي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وكان الحارس الجزائري قد دخل في مناوشة عنيفة مع ثنائي الاتحاد، الأرجنتيني ليوناردو جيل والبرازيلي رومارينيو، وذلك بعد نهاية مباراة الفريقين في الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

البكيري ينتقد إدارة الاتفاق:

وقال البكيري عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “إدارة الاتفاق المدللة في حاضنة البعض تنتظر ترضية من حبايبها.على حساب الاتحاد.. ترانا مركزين مع مواقفكم شرقًا”.

وتابع في تغريدة أخرى: “كانوا يبررون أن لاعب واحد اتحادي كان سبب الفعل في ردة فعل تصرف حارسهم الوقحة، برمي الحذاء، والآن أصبحوا في نظر الإدارة المدللة (عدد) من اللاعبين؟! حشف وسوء كيلة”.

وأضاف: “لست أدري إدارة نادي الاتفاق ترى نفسها مثل غيرها من إدارات الأندية السعودية تحت مسؤولية أنظمة اتحاد الكرة ولجانه؟.. أم ترى نفسها الاتفاق السعودي لكرة القدم لمجرد أن رئيس اتحاد الكرة والأمين العام كانوا من أعضاء إدارات النادي سابقًا. حتى ترتجي مجاملتهم؟ حذاري، نحن هنا”.





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