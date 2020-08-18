تعيين بدر البوسعيدي وزيرًا للخارجية في عمان

المواطن - متابعة

أصدر سلطان عمان هيثم بن طارق، اليوم الثلاثاء، مرسومًا بتعيين بدر البوسعيدي وزيرًا للخارجية العمانية خلفًا ليوسف بن علوي، فضلًا عن إنشاء وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040 تتبع مجلس الوزراء وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي.

كما أصدر سلطان عمان مرسومًا بتعديل بعض المسميات الوزارية من بينها استبدال مسمى الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بـ وزير الخارجية، واستبدال مسمى الوزير المسؤول عن الشؤون المالية بـ وزير المالية.

وكان سلطان عمان أصدر اليوم عددًا من المراسيم تضمنت تشكيل مجلس الوزراء والتعيين في بعض المناصب وإلغاء بعض القوانين المحلية.