تغريدة تحسم الجدل حول رحيل أمرابط عن النصر

المواطن - محمد سمعه

ارتبط اسم اللاعب المغربي نور الدين أمرابط، بالرحيل عن نادي النصر مؤخرًا، وذلك قبل نهاية الموسم الحالي 2019/2020.

وقيل إن اللاعب المغربي يهدف للرحيل عن العالمي، وذلك قبل نهاية مباريات النصر في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكشف عبدالعزيز بغلف العضو الذهبي لنادي النصر حقيقة اقتراب اللاعب المغربي من الرحيل عن النصر قائلًا اليوم السبت عبر حسابه في “تويتر” : ““رجعت حليمة لعادتها القديمة .. يطلق الإشاعة .. من لا تهمه مصلحة النصر .. ويتداولها البعض.!! جميع اللاعبين باقون إلى نهاية الموسم ولن يلتفت فيتوريا لآرائنا.. بدل أن نتحدث عن ذلك ونهبط من عزيمة نجومنا…أدعموهم .. والعكس صحيح”.

أمرابط يأتي لـ النصر بعد تجربة ناجحة مع واتفورد

جدير بالذكر أن نور الدين أمرابط، كان انضم إلى النصر في صيف 2018 قادمًا من نادي واتفورد الإنجليزي.

وتُوج النجم المغربي بلقب دوري محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2018/2019، كما فاز بلقب كأس السوبر السعودي في يناير الماضي.

آخر التطورات الصحية لـ عضو شرف نادي النصر

وفي وقت سابق، كشف سعود الصرامي، المتحدث باسم نادي النصر، عن آخر تطورات الحالة الصحية للأمير وليد بن بدر عضو شرف نادي النصر، وذلك بعد أن أُصيب بـ فيروس كورونا مؤخرًا.

وكتب المتحدث باسم النصر عبر حسابه في “تويتر” أمس الجمعة قائلًا: “أبو بدر الله يحفظه، في أحسن حال، وقريبًا بين الأهل والأحباب”.

وفي وقت سابق، تفاجأ مشجعو النصر وكرة القدم السعودية بنبأ إصابة عضو شرف العالمي، الأمير وليد بن بدر بن سعود بفيروس كورونا المستجد، ليتحول موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، لدفتر من أجل دعمه وسط تمنياتهم بالشفاء له.

وقبل عدة أيام كان أصدقاء وأقارب الأمير وليد بن بدر أعلنوا عن إصابته بفيروس كورونا المستجد الذي تفشى في جميع أنحاء العالم، وتسبب في إيقاف المنافسات الرياضية منذ مارس الماضي، قبل أن تُستأنف الدوريات الأوروبية الشهر الماضي.





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