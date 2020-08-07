تمزق يبعد ماركو مارين عن الأهلي

المواطن - مروة نبيل

تسلم النادي الأهلي نتيجة الفحوصات الطبية التي خضع لها الألماني ماركو مارين نجم الفريق الأول لكرة القدم، والتي أظهرت معاناته من تمزق.

إصابة ماركو مارين

وكشفت الفحوصات الطبية التي أجراها ماركو مارين في جدة، يوم الثلاثاء الماضي، عن معاناته من تمزق بسيط من الدرجة الأولى في عضلة الفخذ، وذلك وفقًا لـ”الرياضية”.

ويرى الجهاز الطبي في النادي الأهلي إمكانية عود اللاعب الألماني إلى تدريبات الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة تتراوح بين أسبوع و10 أيام، بداية من يوم إصابته في المران، الأحد الماضي.

وعلى الرغم من ضآلة فرصة مشاركة ماركو مارين في مباراة الأهلي ضد الاتحاد، إلا أن الجهازين الطبي واللياقي سيحاولان تهيئته للحاق بديربي جدة حتى لو تواجد على مقاعد البدلاء.

وقام الجهاز الطبي خلال الأيام الماضية بعمل جلسات علاجية للاعب في العيادة الطبية بمقر النادي، أملًا في تجهيزه سريعًا نظرًا لمعاناة الفريق من نقص عدد اللاعبين، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الأهلي في دوري محمد بن سلمان

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره الاتحاد، مساء يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 40 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني.



