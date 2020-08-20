جامعة جدة تُدشن كتاب اللغة الصينية للعام الجاري

المواطن - جدة

دشّنت جامعة جدة ممثلة في معهد اللغة، كتاب اللغة الصينية، المقرر تدريسه في السنة التحضيرية بالجامعة للعام الجاري 1442 هـ.

وأعلنت عمادة القبول والتسجيل بالجامعة، دراسة اللغة الصينية رسميًا في السنة التحضيرية لهذا العام، من خلال حسابها الرسمي بمنصة تويتر، حيث نشرت صورًا تتضمن المنهج الصيني المقرر تدريسه خلال العام الدراسي الحالي.

يُذكر أن قرار تدريس اللغة الصينية بمدارس المملكة، وبشكل رسمي وتجريبي في العام 2020 م، بعد أن طُبق في عدد من المدارس منذ اتفاق المملكة والصين في فبراير من العام الماضي، حيث تم وضع الخطة المناسبة لإدراجها في جميع المراحل التعليمية والتعليم الجامعي، كخطوة رائدة لدعم جميع مسارات التعاون القائمة بين المملكة وبكين، وتعزيز علاقاتهما المشتركة.





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