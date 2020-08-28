جستنيه يُهاجم محمد نور: الاتحاد جعلك نجمًا !

المواطن - محمد سمعه

هاجم الناقد الرياضي عدنان جستنيه، اللاعب محمد نور نجم الاتحاد السابق، وذلك بعد حديث الأخير منذ يومين عن الأزمات التي يمر بها العميد منذ عام 2013.

وتحدث جستنيه قائلًا: “من أنت يا محمد نور لتتحدث عن الاتحاد؟! أنت صحيح أسطورة في الملعب، ولكن العميد هو من جعلك نجمًا، ومن الغريب أنه كان يرفض الظهور الإعلامي وبالأخص مع الإعلامي بتال القوس، فلماذا ظهر في هذا الوقت بالتحديد؟!”.

محمد نور لا يملك فكرًا إداريًّا:

وتابع جستنيه: “صحيح أن محمد نور أسطورة داخل الملعب، لكنه لا يملك أي فكر إداري لتولي أي منصب في العميد”.

وكان محمد نور تحدث عن أوضاع العميد قائلًا لـ برنامج ” في المرمى” منذ يومين: “خطة هدم العميد بدأت منذ 7 سنوات، والإدارات السابقة سعت لإنجازات فردية على حساب الفريق، والفريق به 3 لاعبين سعوديين مميزين.

نور يُطالب بطرد بوني خارج أسوار الاتحاد:

وأضاف نور: “يجب طرد الإيفواري ويلفريد بوني خارج أسوار الاتحاد فورًا، والمدرب خوسيه لويس سييرا طلب صفقات، ولكن لم يستجب أحد له، والمفاجأة الأكبر هو أن الفرنسي بافيتيمبي غوميز كان قريبًا من العميد، ولكن الهلال نجح في حسم الصفقة له باللحظات الأخيرة”.

وواصل نور قائلًا: “أعدكم بأنني لن أصمت في حال تكررت أزمات النادي في الموسم المقبل، وهدفي هو رئاسة النادي، خلال سنة ونصف من الآن”.







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