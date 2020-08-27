جمال عارف لـ إدارة الاتحاد: استغنوا عن هذا اللاعب فورًا

المواطن - محمد سمعه

وجّه الناقد الرياضي جمال عارف نصيحة لإدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، بضرورة التخلي عن أحد اللاعبين، وذلك لتحسين نتائج النادي بالمرحلة المقبلة.

وقال عارف لـ برنامج “الدوري مع وليد”: “أنصح إدارة العميد، بالتخلي والاستغناء عن الإيفواري ويلفريد بوني فورًا، هو جالس في العيادة ويحصل على المال، ولم يُفد الفريق، ويجب على الإدارة المعنية بالصفقات بالنادي، دراسة اللاعب ومعرفة مدى إفادته للفريق قبل التعاقد معه”.

وكان الاتحاد فاز على الفيحاء برباعية مقابل هدف في الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري، يوم الاثنين الماضي، كما سيواجه العميد فريق الفتح يوم الأحد المقبل بالجولة الـ28 من الدوري.

الاتحاد في المركز الحادي عشر:

ويحتل العميد حاليًّا، المركز الحادي عشر في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 30 نقطة.

وفي وقت سابق، أكد الأسطورة محمد نور أنه يسعى ليكون رئيس مجلس إدارة العميد خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي أسعد جماهير العميد التي دعمته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

متى يُصبح نور رئيسًا لـ العميد ؟

وشدد محمد نور على أنه يمكن أن يتولى منصبًا إداريًّا في العميد، مشيرًا خلال تصريحاته لبرنامج “في المرمى”، إلى أنه يطمح في أن يكون رئيسًا، وأضاف: “ممكن أكون رئيسًا بعد عام ونصف”.

وتفاعلت الجماهير الاتحادية مع تصريحات محمد نور عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وأعربت عن سعادتها بإمكانية توليه رئيس مجلس الإدارة، مؤكدين أنه سيساعد عن انتشال الفريق من أزمته وعودته إلى مكانته الطبيعية.





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