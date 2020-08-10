حسين عبدالغني: الاتحاد عميد الأندية.. وأتمنى عودته سريعًا

المواطن - مروة نبيل

أعرب نجم النادي الأهلي، حسين عبدالغني، عن حزنه لوضع الاتحاد الحالي، مؤكدًا في الوقت ذاته سعادته لعودته إلى المشاركة في مباريات الديربي مجددًا.

حسين عبدالغني – قائد فريق #الأهلي:

لا أحد يتمنى ما يحصل للاتحاد.. #الاتحاد عميد الأندية السعودية.. ولا وجود للأهلي من دون الاتحاد.#الاتحاد_الاهلي pic.twitter.com/IufQ4138Mu — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) August 9, 2020

حسين عبدالغني سعيد للمشاركة:

وقال حسين عبد الغني خلال تصريحاته لـ”القناة الرياضية السعودية” بعد ديربي جدة: “نحمد الله على الفوز، هذه المباريات الكبيرة أي لاعب يتمنى المشاركة فيها”.

وتابع: “الليلة متعتنا كانت ناقصة بغياب جماهير الأهلي والاتحاد، فهما يمنحان الديربي نكهة خاصة.. اشتقت لمباريات الديربي كثيرًا، وسعدت بالمشاركة فيها، وحصدنا النقاط الثلاث، وهذا هو الأهم”.

وأضاف حسين عبدالغني قائلًا: “تغيير المدربين في بداية الموسم أثر على الأهلي بشكل أو بآخر، واستفدنا من فترة التوقف وتحديدًا الأسابيع الثلاثة التي سبقت استئناف الدوري، بمعرفة تكتيك المدرب جيدًا، ووفقنا بتحقيق انتصارين”.

الاتحاد عميد الأندية:

وواصل تصريحاته قائلًا: “مباريات الديربي لا يحكمها الفارق الفني نهائيًّا، ومن الممكن أن الضغط الكبير على لاعبي الاتحاد أثر عليهم، بحكم وضعية الفريق التي لا ترضي أحدًا”.

واختتم حديثه قائلًا: “الاتحاد عميد الأندية السعودية، وأتمنى لهم العودة سريعا، فلا وجود للأهلي دون الاتحاد، والفريقان يكملان بعضهما البعض، والتنافس بينهما يرفع مستواهما بشكل كبير، وليس هناك من يتمنى أو يحب رؤية ما يحدث في الاتحاد”.

ولعب الأهلي ضد الاتحاد على ملعب الجوهرة المشعة “إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية”، ضمن منافسات الجولة الـ24 “احفظ شعارك” من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت المباراة بفوز الراقي بنتيجة 2/ 1، يمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).



