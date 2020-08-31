حمدالله ماكينة أهداف لا تتوقف مع النصر

المواطن - مروة نبيل

واصل المغربي عبدالرزاق حمدالله هوايته المفضلة مع النصر في هز شباك المنافسين خلال دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

حمدالله .. ماكينة أهداف:

ونجح حمدالله في التسجيل خلال معظم مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، والتي كان آخرها إحرازه لثنائية ضد الفيحاء بالجولة الماضية، ليرفع رصيده إلى 27 هدفًا.

وسجل مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر 3 مرات هاتريك في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، بجانب إحرازه لأكثر من ثنائية ليشعل المنافسة على صدارة الهدافين.

وينفرد عبدالرزاق حمدالله بصدارة هدافي ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، قبل جولتين على نهاية المسابقة المحلية، ليقترب من حصد لقب الهداف للموسم الثاني على التوالي.

هدافو دوري محمد بن سلمان:

وتمكن الفرنسي بافيتيمبي غوميز من تسجيل 24 هدفًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ليحتل المركز الثاني في قائمة هدافي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما حل مهاجم الأهلي، السوري عمر السومة ثالثًا بـ18 هدفًا.

ويحتل نجم نادي الاتحاد، البرازيلي رومارينيو المركز الرابع في قائمة هدافي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 15 هدفًا، بالتساوي مع مهاجم الوحدة يوسف نياكيتي، فيما سجل كارلوس ستراندبيرغ 13 هدفًا مع الحزم.







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