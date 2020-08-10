حمدالله يهز شباك أبها في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

نجح المغربي عبدالرزاق حمدالله في تسجيل الهدف الأول في شباك أبها، ليمنح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر التقدم مع بداية أحداث الشوط الثاني.

حمدالله يُسجل:

ويلعب أبها ضد النصر الآن على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز، ضمن منافسات الجولة الـ23 “احفظ شعارك” من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

واحتسب حكم مباراة أبها ضد النصر ركلة جزاء لصالح العالمي عند الدقيقة 58، ليسددها عبدالرزاق حمدالله بنجاح، ويرفع رصيده إلى 19 هدفًا، ليُعزز صدارته لقائمة هدافي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لتحقيق الفوز لمصالحة الجماهير بعد خسارة ديربي الرياض الجولة الماضية، فيما يطمح أصحاب الأرض في تحقيق نتيجة إيجابية والتقدم في الترتيب.

ترتيب دوري محمد بن سلمان:

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها المركز التاسع بشكل مؤقت في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 33 نقطة، فيما يقع النصر في المركز الثاني بـ45 نقطة.

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