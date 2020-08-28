حمدالله يُطارد إنجازًا عمره 39 عامًا لـ ماجد عبدالله

المواطن - محمد سمعه

يُطارد اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله، مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي النصر، إنجازًا حققه النجم ماجد عبدالله منذ 39 عامًا مع العالمي في بطولة الدوري السعودي.

ويتصدر المهاجم المغربي حاليًّا قائمة هدافي دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 25 هدفًا، وبفارق 4 أهداف عن المهاجم الفرنسي بافيتيمبي غوميز لاعب الهلال الذي أحرز 21 هدفًا.

حمدالله نفس إنجاز الموسم الماضي:

ويريد حمدالله أن يكون أول لاعب نصراوي يحصل على لقب هداف الدوري لأكثر من موسم، حيث إذا فاز به سيحققه للموسم الثاني على التوالي بعد التتويج به في موسم 2018/ 2019 وذلك عندما أحرز 34 هدفًا وقتها.

وكان ماجد عبدالله آخر لاعب نصراوي تُوج بلقب هداف الدوري 3 مواسم متتالية أعوام 1979 و1980 و1981، ومنذ عام 1981 لم يتمكن أي لاعب نصراوي من الفوز بلقب هداف الدوري لأكثر من موسم متتالٍ.

وفي سياق آخر، ستكون مباريات الجولة الثامنة والعشرين من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حاسمة لـ مصير الهلال والنصر، حيث اقترب الصراع بين كبيري الرياض من نهايته.

ويستعد أزرق العاصمة لمواجهة نادي الحزم، غدًا ضمن مباريات الجولة الـ28، بينما يواجه النصر فريق الفيحاء حيث ستكون 90 دقيقة صعبة على الفريقين، وقد تحسم الكثير من الأمور، حيث لو نجح الأزرق في الفوز وخسر النصر أو تعادل مع الفيحاء، فسوف يكون الزعيم بطلًا لـ دوري محمد بن سلمان موسم 2019/ 2020، ولكن إذا حقق الهلال أي نتيجة غير الفوز وفاز النصر فسيتم تأجيل الأمور للجولة التاسعة والعشرين.







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