خاتم سليمان يُشعل أجواء قمة الزمالك ضد الأهلي

المواطن - محمد سمعه

أشعل مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أجواء قمة الزمالك ضد الأهلي، قبل انطلاقها غدًا السبت ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري المصري الممتاز موسم 2019/ 2020.

وكان مرتضى منصور قال مؤخرًا قبل قمة الزمالك ضد الأهلي: إن اللاعب وليد سليمان يتعمد ارتداء خاتم أسماه بـ “خاتم سليمان” يجلب له السحر والقوة لكي يساعد الأهلي على الفوز.

وتسببت تصريحات مرتضى منصور قبل مباراة الزمالك ضد الأهلي في خلق حالة من القلق للجماهير الزملكاوية، التي طالبت الحكام بضرورة خلع لاعبي الأهلي للخاتم تجنبًا لإيذاء المنافسين، لكن رئيس الزمالك كان يقصد أن وليد سليمان يرتدي الخاتم؛ كونه به سحر.

موعد مباراة الزمالك ضد الأهلي:

جدير بالذكر أن مباراة الزمالك ضد الأهلي، ستنطلق في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة مساءً بتوقيت مصر، وذلك غدًا السبت.

وكان لقاء الزمالك ضد الأهلي في الدور الأول، أُقيم يوم 24 فبراير الماضي على ملعب القاهرة الدولي، ولكن لاعبي الزمالك لم يحضروا المباراة حيث تم اعتبارهم منسحبين ليفوز الأهلي بالمباراة ويحصد النقاط الثلاث.

المارد الأحمر يهزم أسوان قبل لقاء الزمالك ضد الأهلي:

وقبل مباراة الزمالك ضد الأهلي، كان الأهلي فاز على نادي أسوان بثلاثية دون رد سجلها كل من الأنجولي جيرالدو واللاعب وليد سليمان واللاعب السنغالي أليو بادجي، بينما تعادل الزمالك مع نادي إف سي مصر بدون أهداف يوم الثلاثاء الماضي في الدوري.

جدير بالذكر أن لقاء الزمالك ضد الأهلي في بطولة كأس السوبر المصري يوم 20 فبراير الماضي، أُقيم في دولة الإمارات، وانتهى بفوز الزمالك بالبطولة عبر ركلات الجزاء الترجيحية.

قبل انطلاق مباراة الزمالك ضد الأهلي، يحتل المارد الأحمر المركز الأول في جدول الدوري برصيد 56 نقطة، بينما يحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 39 نقطة.





شارك الخبر