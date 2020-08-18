خالد الفيصل: تطوير منظومة الحج وتسريع تحويل مكة لمدينة ذكية

المواطن - الرياض

قدّم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل شكره لكافة القطاعات العاملة في موسم حج العام الحالي 1441هـ، مؤكدًا على ضرورة استمرار العمل والاستعداد المبكر لحج العام المقبل.

التحضير لموسم الحج المقبل مبكرًا

ولدى ترؤس أمير منطقة مكة المكرمة اجتماع اللجنة المركزية للحج للتحضير لموسم حج العام المقبل 1442هــ بحضور نائبه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان أكد الأمير خالد الفيصل على أهمية استكمال الجهات لمشاريعها في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ومواصلة العمل التكاملي لتطوير منظومة الحج والعمرة بالإضافة لتسريع خطوات تحويل مدينة مكة والمشاعر المقدسة إلى مدينة ذكية بهدف التسهيل على ضيوف الرحمن منذ قدومهم إلى الأراضي المقدسة وحتى عودتهم إلى بلدانهم سالمين غانمين بإذن الله.

سبل تطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن

ولفت أمير منطقة مكة المكرمة إلى أهمية التحضير لحلقة نقاش سنوية للحج التي تناقش فيها الجهات ذات العلاقة بعد نهاية حج كل عام سبل تطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن في جوانب الإسكان والإعاشة والنقل والخدمات والمرافق والاستقبال والتوديع.

وخلال الاجتماع قدّمت وزارة الحج والعمرة والشؤون الصحية بالمنطقة والجهات الأمنية الأعمال التي تمّ تنفيذها خلال حج عام 1441هــ، كما استعرض معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة الدارسات الجاري تنفيذها والتي تسهم في تعزيز الإيجابيات المرصودة خلال موسم حج 1441 كذلك الملاحظات بهدف تلافيها في الموسم المقبل، كما تمّت مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتُخذت حيالها التوصيات اللازمة.





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