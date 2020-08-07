خبير طيران لـ”المواطن”: سوء الأحوال الجوية دفعت الطائرة الهندية للهبوط غير الموفق والانشطار

المواطن- محمد داوود

أوضح الخبير في الطيران، المهندس سالم أحمد، أن الصندوق الأسود سيكشف المزيد من أسباب انشطار الطائرة الهندية التي انشطرت اليوم رغم أن الترجيحات أشارت إلى انزلاقها جراء الأمطار.

وأكد في تصريحات إلى “المواطن” أن مثل هذه الحوادث نادرة الحدوث ولكن يبدو أن سوء الأحوال الجوية وقوة المياه دفعت الطائرة إلى مسافات أبعد، ولكن الهبوط غير الموفق مع الأمطار أسهم في انشطار الطائرة إلى نصفين نتيجة الارتطام القوي بالأرض عند الهبوط.

14 قتيلًا وإصابة 123:

وقتل 14 شخصًا على الأقل وأصيب 123 في تحطم طائرة ركاب هندية قادمة من دبي على متنها 191 شخصًا، لدى هبوطها خلال أحوال جوية سيئة وأمطار غزيرة في مطار في جنوب الهند اليوم الجمعة، حيث انشطرت إلى نصفين، وفق ما أفاد مسؤولون وتقارير إعلامية تحدّثت عن سقوط ضحايا.

وقال راجيف جين، المتحدث باسم وزارة الطيران المدني، إنه لم يتم الإبلاغ عن حريق على طائرة بوينج 737 بعد هبوطها.

وأضاف أن الطائرة حلقت من دبي إلى كوزيكود، المعروفة أيضًا باسم كاليكوت، في ولاية كيرالا بجنوب الهند، وأضاف أنه كان على متن الطائرة 174 راكبا بالغًا و10 أطفال وطياران وخمسة من أفراد طاقم الطائرة.

ولفت إلى أن من بين القتلى أحد الطيارين و15 على الأقل من المصابين في حالة حرجة.

القيادة الهندية تعزي:

وغرد رئيس الوزراء ناريندرا مودي أنه “تألم من حادث الطائرة في كوزيكود” وأنه تحدث إلى أكبر مسؤول منتخب في ولاية كيرالا.

وقال وزير الداخلية الهندي أميت شاه في تغريدة على تويتر: إنه “حزن عندما علم بالحادث المأساوي لطائرة إير إنديا”.



