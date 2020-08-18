دمج تطبيق ماسنجر من فيسبوك مع إنستقرام و WhatsApp التالي

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

أبلغ المستخدمون في الولايات المتحدة عن رؤية خيار على تطبيق إنستقرام لدمج الدردشة مع تطبيق ماسنجر من فيسبوك، وبذلك تسير الخطط وفق المتوقع من حيث دمج أكثر تطبيقات الوسائط الاجتماعية شيوعًا حول العالم، وقد ينضم WhatsApp أيضًا قريبًا.

وتأتي رسالة على الخيار الجديد تفيد بأن هناك طريقة جديدة لإرسال الرسائل على إنستقرام، متابعة: نتيح لك مظهرًا جديدًا ملونًا لمحادثاتك، وتفاعلًا مع أي رمز تعبيري، فقط اسحب للرد على الرسائل، ودردش مع الأصدقاء الذين يستخدمون فيسبوك.

ووفقًا لموقع The Verge الإلكتروني، فإنه بمجرد موافقتك على التحديث، يتم استبدال رمز السهم في أعلى يمين إنستقرام بشعار تطبيق ماسنجر.

وأوضح: أصبحت الدردشات على إنستقرام ملونة أكثر من ذي قبل، حيث تتحول رسائل المرسل بين الأزرق والأرجواني أثناء التمرير، ومع ذلك فإنه في الوقت الحالي على الأقل، لا يزال من غير الممكن مراسلة مستخدمي فيسبوك من إنستقرام.

وأكد فيسبوك أنه يختبر الميزة ولكن من غير الواضح متى سيتم طرحها عالميًا، وقال متحدث باسم الشركة لموقع The Verge: تمكنت مجموعة من الأشخاص من تجربة التحديث، ونأمل أن يستمتعوا بها، ونتطلع إلى اختبارها في بلدان أخرى.

دمج WhatsApp أيضًا:

وتأتي هذه الأخبار بعد فترة وجيزة من التسريبات التي تشير إلى إمكانية دمج تطبيق المراسلة الفورية WhatsApp مع ماسنجر من فيسبوك.

وقال موقع WABetaInfo المتتبع تحديثات واتس آب إن العاملين يطورون هذه الميزة، ولكن هناك تساؤل حول مصير التشفير التام بين الطرفين في WhatsApp إذا اندمج مع تطبيق ماسنجر حيث إن الأخير غير مدعم بهذه الخدمة.

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