دوري الدرجة الأولى.. تعادلان و4 انتصارات

المواطن - مروة نبيل

انتهت مباريات اليوم ضمن منافسات الجولة الـ31 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، وشهدت تحقيق 4 انتصارات وتعادلين.

مباريات اليوم في الدرجة الأولى:

وانطلقت مباريات اليوم بمواجهة الجيل ضد نجران على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، وتمكن الفريق الضيف من الفوز بهدفين لهدف، عارف آل حيدر ومبارك الصقور، فيما أحرز هدف أصحاب الأرض الوحيد سيدفالدو.

وخيم التعادل الإيجابي على نتيجة مباراة النهضة والجبلين التي أُقيمت على إستاد الأمير محمد بن فهد، وسجل ثنائي أصحاب الأرض مهند الفارسي وشيبان تراوري، فيما أحرز هدفي الفريق الضيف محمد الحارثي وعبدالعزيز السعود.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن في الفوز على نظيره الخليج بهدف دون رد سجله مهدي الرصايصي عند الدقيقة 80 من أحداث الشوط الثاني للمباراة التي أُقيمت على ملعب الباطن.

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين من تحقيق الفوز على مضيفه المجزل بهدف نظيف أحرزه سعيد الزهراني عند الدقيقة 73 في المباراة التي احتضنها ملعب مدينة المجمعة الرياضية، فيما انتهت مباراة الطائي والشعلة التي أقيمت على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية بالتعادل السلبي.

واختتم مباريات اليوم في دوري الدرجة الأولى بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي جدة ضد نظيره القادسية على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية، ونجح أصحاب الأرض في تحقيق الفوز بهدفين نظيفين أحرزهما سوريا.

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