دوري محمد بن سلمان.. إحصائية مميزة تدعم الأهلي ضد الحزم

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباراة الأهلي ضد الحزم المقرر إقامتها، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الأهلي ضد الحزم

ويلعب الأهلي ضد الحزم عند الساعة 9:15 على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، في إطار مواجهات الجولة الـ23 والتي أُطلق عليها اسم جولة “عيدنا عيدين” احتفاءً بشفاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وأشادت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بالمستوى الذي يُقدمه الأهلي ضد الحزم في المواجهات التي جمعت الفريقين على ملعب الراقي.

وأوضحت أن الأهلي فاز ضد الحزم في جميع المباريات البيتية الأربع التي لعبها ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، مشيرة إلى أنه نجح في الحفاظ على نظافة شباكه في 3 مباريات، وتلقى هدفًا واحدًا في الاستضافة المتبقية.

الفريقان في دوري محمد بن سلمان

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الرابع في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 37 نقطة، وبفارق 14 نقطة عن الهلال المتصدر.

على الجانب الآخر، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم المركز الـ12 في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 24 نقطة، وذلك قبل 8 جولات على نهاية المسابقة المحلية هذا الموسم.

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