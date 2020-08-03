السومة عن مباراة الأهلي ضد الحزم: ستكون بداية خير

المواطن - مروة نبيل

أبدى المهاجم السوري عمر السومة حماسه الشديد لخوض مباراة فريقه الأهلي ضد الحزم المقبلة، بعد توقف النشاط الرياضي لفترة طويلة بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

السومة متحمس:

ونشر عمر السومة عبر حسابه الخاص على موقع “إنستجرام”، صورة له وهو يُسدد إحدى الكرات خلال تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالراقي، استعدادًا لمباراة الأهلي ضد الحزم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وعلق السومة على الصورة قائلًا: “غدًا مباراتنا الأولى من بعد التوقف.. إن شاء الله تكون بداية خير”، وتفاعلت الجماهير معه، وتمنت أن يواصل التألق خلال مباراة الأهلي ضد الحزم وأن يقود فريقه لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط.

ونجح مهاجم النادي الأهلي في تسجيل 13 هدفًا خلال الـ22 جولة الماضية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليحتل المركز الثالث في قائمة الهدافين هذا الموسم، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

دوري محمد بن سلمان:

ويلعب الأهلي ضد الحزم ضمن منافسات الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، عند الساعة 9:15 مساء يوم غد الثلاثاء، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الرابع في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 37 نقطة، وبفارق 14 نقطة عن الهلال المتصدر، وذلك قبل 8 جولات على نهاية المسابقة.



