دوري محمد بن سلمان.. استبعاد ثنائي الاتفاق من مباراة الفيحاء

المواطن - مروة نبيل

قرر الجهاز الفني بنادي الاتفاق بقيادة خالد العطوي استبعاد ثنائي الفريق الأول لكرة القدم، محمد الكويكبي وفواز الطريس من مباراة الفيحاء اليوم.

الاتفاق يستبعد نجميه

وأعلن حساب النادي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قبل قليل، عن استبعاد الكويكبي والطريس من تشكيلة مباراة الفيحاء اليوم، حيث فضل الجهاز الفني عدم الاعتماد عليهم بناءً على التقرير المبدئي للجهاز الطبي.

ومن المقرر أن يخضع ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق الكويكبي والطريس لمزيد من الفحوصات الطبية، من أجل تقييم حالتهما، ووضع البرنامج العلاجي والتأهيلي المناسب لكل منهما.

مباراة اليوم



ويلعب فارس الدهناء ضد الفيحاء بعد قليل، على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، ضمن منافسات الجولة الـ24 “احفظ شعارك” من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل فارس الدهناء المركز التاسع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 32 نقطة، قبل مباراة اليوم، فيما يتواجد الفيحاء في المركز الـ11 بـ27 نقطة.

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