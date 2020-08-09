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دوري محمد بن سلمان.. استبعاد ثنائي الاتفاق من مباراة الفيحاء
بناء على تقرير الجهاز الطبي بالنادي

دوري محمد بن سلمان.. استبعاد ثنائي الاتفاق من مباراة الفيحاء

2020/08/09
الساعة 7:04 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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دوري محمد بن سلمان.. استبعاد ثنائي الاتفاق من مباراة الفيحاء محمد الكويكبي
المواطن - مروة نبيل
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1 الاتفاق يستبعد نجميه
1.1 مباراة اليوم

قرر الجهاز الفني بنادي الاتفاق بقيادة خالد العطوي استبعاد ثنائي الفريق الأول لكرة القدم، محمد الكويكبي وفواز الطريس من مباراة الفيحاء اليوم.

الاتفاق يستبعد نجميه

وأعلن حساب النادي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قبل قليل، عن استبعاد الكويكبي والطريس من تشكيلة مباراة الفيحاء اليوم، حيث فضل الجهاز الفني عدم الاعتماد عليهم بناءً على التقرير المبدئي للجهاز الطبي.

ومن المقرر أن يخضع ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق الكويكبي والطريس لمزيد من الفحوصات الطبية، من أجل تقييم حالتهما، ووضع البرنامج العلاجي والتأهيلي المناسب لكل منهما.

الاتفاق
لاعبو فارس الدهناء

مباراة اليوم

ويلعب فارس الدهناء ضد الفيحاء بعد قليل، على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، ضمن منافسات الجولة الـ24 “احفظ شعارك” من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل فارس الدهناء المركز التاسع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 32 نقطة، قبل مباراة اليوم، فيما يتواجد الفيحاء في المركز الـ11 بـ27 نقطة.

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