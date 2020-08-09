دوري محمد بن سلمان.. الأهلي يحسم ديربي جدة بثنائية

المواطن - مروة نبيل

انتهت، منذ قليل، مباراة الأهلي ضد الاتحاد، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بتحقيق الراقي لفوز هام بهدفين مقابل هدف.

وأُقيمت مباراة الأهلي ضد الاتحاد على ملعب الجوهرة المشعة “إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية”، ضمن منافسات الجولة الـ24 “احفظ شعارك” من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الأهلي ضد الاتحاد:

وبدأ ديربي جدة بشكل سريع، وسط محاولات من الفريقين لتسجيل هدف مبكر، قبل أن يتمكن المهاجم السوري عمر السومة من فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 30، بعدما هز شباك الاتحاد بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وتمكن السومة من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 30، بعد متابعته لتسديدة عبدالرحمن غريب التي أبعدها حارس الاتحاد، لتصل إليه ويهز الشباك، ليمنح الراقي التقدم مبكرًا.

وضغط العميد بعد هدف السومة، ونجح عبدالإله المالكي في تسجيل التعادل عند الدقيقة 41 من تسديدة صاروخية، بعد هجمة مميزة بدأها النجم فهد المولد، لينتهي الشوط الأول من ديربي جدة بنتيجة 1/ 1.

السومة يواصل تألقه:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، واصل الفريقان الضغط لتسجيل هدف جديد، قبل أن ينجح السومة في هز شباك الاتحاد مجددًا عند الدقيقة 64، بعد تلقيه عرضية مميزة من حسين عبدالغني، ليُسدد الكرة بقوة من داخل منطقة الجزاء.

واستمرت محاولات الفريقين لتسجيل هدف آخر خلال الدقائق المتبقية، ولكن دون جدوى، لتنتهي أحداث ديربي جدة بفوز الراقي بنتيجة 2/1، يؤزم موقف الاتحاد في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

ترتيب دوري محمد بن سلمان:

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بالراقي رصيده إلى 43 نقطة، ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد رصيد الاتحاد عند 23 نقطة في المركز الـ13.

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