دوري محمد بن سلمان.. الاتحاد لا يعرف التعادل ضد أبها

المواطن - مروة نبيل

تنتظر الجماهير مباراة أبها ضد الاتحاد المقرر إقامتها، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أبها ضد الاتحاد

ويلعب أبها ضد الاتحاد عند الساعة 7:15 مساءً على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز، في إطار مواجهات الجولة الـ23 والتي أُطلق عليها اسم جولة “عيدنا عيدين” احتفاءً بشفاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وقبل مباراة أبها ضد الاتحاد اليوم، لعب الفريقان 3 مواجهات ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ولم يتعادلا في أي مواجهة سابقة.

ونجح العميد في الفوز على الفريق الأبهاوي مرتين، فيما تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها من التغلب على النمور بهدفين مقابل هدف في الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

الفريقان في دوري محمد بن سلمان

ويحتل العميد المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 23 نقطة، حيث نجح في تحقيق الفوز في 6 مباريات وتعادل في 5 مواجهات، وخسر 11 لقاءً، وذلك قبل 8 جولات على نهاية المسابقة المحلية.

على الجانب الآخر، يحتل أبها المركز التاسع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 30 نقطة، حيث نجح في تحقيق الفوز 9 مرات وخسر 10 مباريات، وتعادل في 3 مواجهات.

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