دوري محمد بن سلمان.. الاتحاد يتقدم على أبها بالشوط الأول

المواطن - مروة نبيل

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة أبها ضد الاتحاد، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بتقدم العميد بهدف دون رد.

أبها ضد الاتحاد:

وعاد دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مساء اليوم الثلاثاء، بـ5 مباريات ضمن منافسات الجولة الـ23 والتي أُطلق عليها اسم جولة عيدنا عيدين احتفاءً بشفاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وبدأت مباراة أبها ضد الاتحاد المقامة على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز، بشكل سريع وسط محاولات قوية من العميد لتسجيل هدف مبكر، قبل أن يتمكن رومارينيو من هز الشباك عند الدقيقة 20.

وتلقى النجم البرازيلي رومارينيو تمريرة مميزة، لينفرد بحارس أبها عبدالعالي المحمدي وينجح في تسجيل الهدف الأول بشكل رائع، واستمرت محاولات الفريقين لهز الشباك مجددًا، ولكن دون جدوى لينتهي الشوط الأول بتقدم الاتحاد بهدف.

الفريقان في دوري محمد بن سلمان:

ويحتل العميد المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 23 نقطة، حيث نجح في تحقيق الفوز في 6 مباريات وتعادل في 5 مواجهات، وخسر 11 لقاءً، وذلك قبل 8 جولات على نهاية المسابقة المحلية.

على الجانب الآخر، يحتل أبها المركز التاسع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 30 نقطة، حيث نجح في تحقيق الفوز 9 مرات وخسر 10 مباريات، وتعادل في 3 مواجهات.

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