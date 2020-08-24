دوري محمد بن سلمان.. الاتفاق يكتسح الرائد بثلاثية بالشوط الأول

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الاتفاق ضد الرائد ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بتقدم فارس الدهناء بثلاثية دون رد.
🎥 هدددف! 🕜 د7’
⚽️ عبدالله السالم يسجل الهدف الأول لـ #الاتفاق#الاتفاق_الرائد#دوري_محمد_بن_سلمان_للمحترفين pic.twitter.com/kVUC4UX43I
— الدوري السعودي للمحترفين 🇸🇦 (@SPL) August 24, 2020
وتُقام مباراة الاتفاق ضد الرائد على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، في افتتاح منافسات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
الاتفاق ضد الرائد
وبدأت مباراة اليوم بشكل سريع، وتمكن عبدالله السالم من فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 7 دقائق فقط على انطلاق اللقاء، ليضغط لاعبو الفريقين بحثًا عن تسجيل هدف جديد.
🎥 هدددف! 🕜 د13’
⚽️ سليمان دوكارا يسجل الهدف الثاني لـ #الاتفاق#الاتفاق_الرائد#دوري_محمد_بن_سلمان_للمحترفين pic.twitter.com/nrbwfVUn7G
— الدوري السعودي للمحترفين 🇸🇦 (@SPL) August 24, 2020
ونجح سليمان دوكارا في تعزيز تقدم فريقه بهدف ثان عند الدقيقة 13، حيث استغل كرة عرضية مميزة من عبدالله السالم ليُسدد الكرة بقوة من داخل منطقة الجزاء ويهز شباك الفريق الريداوي.
وضغط لاعبو الفريقين بحثًا عن هز الشباك مجددًا خلال الدقائق المتبقية، واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح أصحاب الأرض سددها فيليب كيش بنجاح في الدقيقة 48، لينتهي الشوط الأول من مباراة اليوم بتقدم فارس الدهناء بثلاثة أهداف نظيفة.
🎥 هدددف! 🕜 د45+4’
⚽️ فيليب كيش يسجل الهدف الثالث لـ #الاتفاق “ركلة جزاء"#الاتفاق_الرائد#دوري_محمد_بن_سلمان_للمحترفين pic.twitter.com/zG5rzdfHbz
— الدوري السعودي للمحترفين 🇸🇦 (@SPL) August 24, 2020
دوري محمد بن سلمان
وقبل مباراة اليوم، يحتل فارس الدهناء المركز الثامن في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 36 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد في المركز السادس بـ42 نقطة.
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