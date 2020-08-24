دوري محمد بن سلمان.. الاتفاق يكتسح الرائد بثلاثية بالشوط الأول

المواطن - مروة نبيل

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الاتفاق ضد الرائد ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بتقدم فارس الدهناء بثلاثية دون رد.

وتُقام مباراة الاتفاق ضد الرائد على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، في افتتاح منافسات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الاتفاق ضد الرائد

وبدأت مباراة اليوم بشكل سريع، وتمكن عبدالله السالم من فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 7 دقائق فقط على انطلاق اللقاء، ليضغط لاعبو الفريقين بحثًا عن تسجيل هدف جديد.

ونجح سليمان دوكارا في تعزيز تقدم فريقه بهدف ثان عند الدقيقة 13، حيث استغل كرة عرضية مميزة من عبدالله السالم ليُسدد الكرة بقوة من داخل منطقة الجزاء ويهز شباك الفريق الريداوي.

وضغط لاعبو الفريقين بحثًا عن هز الشباك مجددًا خلال الدقائق المتبقية، واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح أصحاب الأرض سددها فيليب كيش بنجاح في الدقيقة 48، لينتهي الشوط الأول من مباراة اليوم بتقدم فارس الدهناء بثلاثة أهداف نظيفة.

دوري محمد بن سلمان

وقبل مباراة اليوم، يحتل فارس الدهناء المركز الثامن في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 36 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد في المركز السادس بـ42 نقطة.

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