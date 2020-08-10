دوري محمد بن سلمان.. الصليهم يُسجل الهدف الأول ضد التعاون

المواطن - مروة نبيل

تمكن عبدالمجيد الصليهم من فض اشتباك التعادل السلبي في مباراة الشباب ضد التعاون، ضمن أحداث الشوط الثاني، ليمنح الليوث التقدم عند الدقيقة 64.

الصليهم يهز الشباك:

ويلعب الشباب والتعاون على ملعب نادي الشباب في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ24 “احفظ شعارك” من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

واستغل عبدالمجيد تمريرة مميزة، وأطلق تسديدة صاروخية من على حدود منطقة الجزاء ليهز شباك سكري القصيم عند الدقيقة 64، لتصبح النتيجة 1/ 0، حيث انتهى الشوط الأول من مباراة الشباب ضد التعاون بالتعادل السلبي.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب المركز الثامن بشكل مؤقت في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 34 نقطة، فيما يقع التعاون في المركز العاشر بـ32 نقطة.

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