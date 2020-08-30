دوري محمد بن سلمان.. الفتح يتقدم على الاتحاد بالشوط الأول

المواطن - مروة نبيل

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الفتح ضد الاتحاد ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بتقدم النموذجي بهدف دون.

الفتح ضد الاتحاد

ويلعب الفتح ضد الاتحاد الآن على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء، ضمن منافسات الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبدأت مباراة النموذجي ضد الاتحاد بشكل سريع وسط محاولات من الفريقين لهز الشباك مبكرًا، إلا أن التعادل السلبي ظل مخيمًا حتى الدقيقة 41، عندما تمكن ميتشيل تي فريدي من تسجيل الهدف الأول في شباك العميد من تسديدة على حدود منطقة الجزاء.

وقبل مباراة اليوم، يحتل النموذجي المركز الـ12 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 29 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد صاحب المركز الـ11.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد للانتفاض خلال أحداث الشوط الثاني لتحقيق الفوز وإنعاش حظوظه في البقاء، فيما يطمح النموذجي للحفاظ على تقدمه للاستمرار وسط الكبار الموسم المقبل.







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