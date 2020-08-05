دوري محمد بن سلمان.. الهلال لا يفوز على النصر آخر 4 مباريات

المواطن - مروة نبيل

يسعى الهلال لاستعادة نغمة الانتصارات في ديربي الرياض بمنافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتحقيق الفوز ضد النصر اليوم.

ويُقام ديربي الرياض اليوم، على استاد الملك فهد الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي أُطلق عليها اسم جولة “عيدنا عيدين” احتفاءً بشفاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

الهلال يسعى لاستعادة الانتصارات

وغابت الانتصارات عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد النصر خلال آخر 4 مباريات جمعت بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في الفوز على الهلال مرتين، فيما انتهت مواجهتان بالتعادل، الأمر الذي يمنح لاعبي العالمي دفعة معنوية قبل ديربي الرياض المرتقب.

ولعب الهلال ضد النصر 23 مباراة في الدوري السعودي للمحترفين، ونجح الزعيم في الفوز 11 مرة، مقابل 7 انتصارات للأصفر، فيما خيم التعادل على نتيجة 5 مواجهات، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ترتيب دوري محمد بن سلمان

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم المركز الأول في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 51 نقطة، من الفوز في 15 مباراة والتعادل في 6 لقاءات والخسارة في لقاء واحد.

على الجانب الآخر، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي المركز الثاني في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 45 نقطة، من الفوز في 13 مباراة والتعادل في 6 لقاءات والخسارة في 3 لقاءات.



