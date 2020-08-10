دوري محمد بن سلمان.. الهلال يتقدم على الفتح بالشوط الأول

المواطن - مروة نبيل

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الهلال ضد الفتح، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بتقدم الزعيم بهدف دون رد.

الهلال ضد الفتح:

وتُقام المباراة على إستاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، ضمن منافسات الجولة الـ24 “احفظ شعارك” من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبدأت المباراة بشكل سريع، وسط ضغط كبير من لاعبي الأزرق، قبل أن ينجح الفرنسي بافيتيمبي غوميز في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 38 من ركلة جزاء، ليمنح فريقه التقدم في الشوط الأول.

وقبل مباراة اليوم، ينفرد الزعيم بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 54 نقطة، وبفارق 9 نقاط عن النصر الوصيف، فيما يحتل الفتح المركز الـ14 برصيد 22 نقطة.

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