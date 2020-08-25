دوري محمد بن سلمان.. الوحدة يتجاوز التعاون بثنائية

المواطن - مروة نبيل

انتهت، منذ قليل، مباراة الوحدة ضد التعاون ضمن منافسات الجولة الـ27 دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بتحقيق فرسان مكة لفوز هام بهدفين مقابل هدف.

الوحدة ضد التعاون:

وبدأت مباراة الوحدة ضد التعاون التي أُقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة بشكل سريع، وتمكن سكري القصيم من فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة السابعة عن طريق سيدريك أميسي.

ولم يستمر تقدم سكري القصيم سريعًا، ونجح لويس غوستافو في تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 14، قبل أن ينجح يوسف نياكاتي في إحراز الهدف الثاني لصالح فرسان مكة عند الدقيقة 24.

وضغط الفريقان بحثًا عن تسجيل هدف جديد، ولكن لم تنجح محاولاتهم، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة الوحدة ضد التعاون بتقدم فرسان مكة بنتيجة 2/ 1، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وتراجع فرسان مكة مع بداية أحداث الشوط الثاني، واعتمد على الهجمات المرتدة وسط سيطرة من لاعبي سكري القصيم، إلا أن لاعبيه فشلوا في تحويل الفرص إلى أهداف، لتنتهي المباراة بفوز الوحدة بنتيجة 2/ 1.

دوري محمد بن سلمان:

ورفع فرسان مكة رصيده إلى 46 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بالتساوي مع الأهلي صاحب المركز الثالث، فيما تجمد رصيد التعاون عند 32 نقطة في المركز العاشر.





شارك الخبر