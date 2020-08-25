دوري محمد بن سلمان.. الوحدة يتقدم على التعاون بالشوط الأول

المواطن - مروة نبيل

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الوحدة ضد التعاون ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بتقدم فرسان مكة بنتيجة 2/ 1.

الوحدة ضد التعاون:

ويلعب الوحدة ضد التعاون على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة الـ27 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبدأت المباراة بشكل سريع، وتمكن سكري القصيم من فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة السابعة عن طريق سيدريك أميسي، قبل أن يسجل لويس غوستافو هدف التعادل عند الدقيقة 14.

وضغط الفريقان بحثًا عن تسجيل هدف الجديد، قبل أن ينجح يوسف نياكاتي في إحراز الهدف الثاني لصالح فرسان مكة عند الدقيقة 24، لينتهي الشوط الأول بتأخر التعاون بهدفين مقابل هدف.

وقبل مباراة اليوم، يحتل فرسان مكة المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 43 نقطة، فيما يقع سكري القصيم في المركز العاشر بـ32 نقطة.

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