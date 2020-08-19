دوري محمد بن سلمان.. بيلاروسي يُدير مباراة الاتحاد والفيصلي

المواطن - مروة نبيل

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن طاقم تحكيم مباراة الاتحاد والفيصلي المقرر إقامتها، مساء اليوم الأربعاء.

الاتحاد والفيصلي

ويلعب الاتحاد والفيصلي اليوم، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية ضمن منافسات الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويدير مباراة الاتحاد والفيصلي اليوم طاقم تحكيم بيلاروسي بقيادة أليكسي كولباكوف، ويُساعده ديميتري زوك وأليه ماسليانكا، والحكم الرابع محمد السماعيل، وحكم الفيديو المجري توماس بوجنار، ويُساعده عبدالرحيم الشمري.

وقبل مباراة اليوم، يحتل عنابي سدير المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 41 نقطة، فيما يقع العميد في المركز الـ12 برصيد 26 نقطة.

ويطمح عنابي سدير لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لتكليل مجهوده بالمشاركة في البطولة الآسيوية الموسم المقبل، فيما تُعتبر مباريات العميد المتبقية بمثابة الكؤوس ويحتاج الفوز فيها جميعًا لضمان البقاء.

ظروف الفريقين

ونجح العميد في تحقيق الفوز على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق بهدف دون رد، لينعش آماله في البقاء وسط الكبار الموسم المقبل، ويمنح اللاعبين دفعة معنوية، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

على الجانب الآخر، ظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي بشكل مميز الموسم الرياضي الحالي تحت قيادة مدربه البرازيلي شاموسكا، ونجح في الفوز على الأهلي الجولة الماضية.





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