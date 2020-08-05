دوري محمد بن سلمان.. صافرة فرنسية تضبط ديربي الرياض

المواطن - مروة نبيل

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن طاقم تحكيم ديربي الرياض بين فريقي النصر والهلال اليوم.

ديربي الرياض

ويُقام الديربي اليوم، على استاد الملك فهد الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي أُطلق عليها اسم جولة “عيدنا عيدين” احتفاءً بشفاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

ويسعى العالمي لتحقيق الفوز على الهلال اليوم، وتقليص الفارق معه للاقتراب من صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما يطمح الزعيم لحصد نقاط ديربي الرياض والانفراد بالمركز الأول.

ومن المقرر أن يقود ديربي الرياض اليوم طاقم تحكيم فرنسي مكون من بينوا باستين حكم ساحة، ويُساعده فريدريك هاكيت وهشام زكراني، وسيكون الحكم الرابع ماجد الشمراني، وحكم الفيديو جيرمي بيغنارد، ويُساعده ممدوح الشهدان.

ترتيب دوري محمد بن سلمان

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المركز الأول في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 51 نقطة، من الفوز في 15 مباراة والتعادل في 6 لقاءات والخسارة في لقاء واحد.

على الجانب الآخر، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي المركز الثاني في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 45 نقطة، من الفوز في 13 مباراة والتعادل في 6 لقاءات والخسارة في 3 لقاءات.

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