دوري محمد بن سلمان.. ضمك يضرب الأهلي بثنائية بالشوط الأول

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة ضمك ضد الأهلي ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بتأخر الراقي بثنائية نظيفة.
🎥 هدددف! 🕜 د24’
⚽️ زيلايا يسجل الهدف الأول لـ #ضمك "ركلة جزاء"#ضمك_الأهلي#دوري_محمد_بن_سلمان_للمحترفين pic.twitter.com/yvTnqwLHF6
— الدوري السعودي للمحترفين 🇸🇦 (@SPL) August 25, 2020
ضمك ضد الأهلي:
ويلعب ضمك ضد الأهلي على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز في أبها، ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وبدأت المباراة بشكل سريع، وحصل أصحاب الأرض على ركلة جزاء، سددها الأرجنتيني إيميليو زيلايا بنجاح، ليمنح فريقه التقدم عند الدقيقة 24.
🎥 هدددف! 🕜 د38’
⚽️ زيلايا يسجل الهدف الثاني لـ #ضمك #ضمك_الأهلي#دوري_محمد_بن_سلمان_للمحترفين pic.twitter.com/5BcNuGm9M3
— الدوري السعودي للمحترفين 🇸🇦 (@SPL) August 25, 2020
وضغط لاعبو النادي الأهلي بحثًا عن التعويض، إلا أن ضمك نجح في تعزيز تقدمه بهدف ثان عند الدقيقة 38 عن طريق زيلايا أيضًا، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدفين دون رد.
وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 46 نقطة، فيما يقع الفريق الضمكاوي في المركز قبل الأخير بـ25 نقطة.
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