دوري محمد بن سلمان.. ضمك يضرب الأهلي بثنائية بالشوط الأول

المواطن - مروة نبيل

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة ضمك ضد الأهلي ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بتأخر الراقي بثنائية نظيفة.

ضمك ضد الأهلي:

ويلعب ضمك ضد الأهلي على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز في أبها، ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبدأت المباراة بشكل سريع، وحصل أصحاب الأرض على ركلة جزاء، سددها الأرجنتيني إيميليو زيلايا بنجاح، ليمنح فريقه التقدم عند الدقيقة 24.

وضغط لاعبو النادي الأهلي بحثًا عن التعويض، إلا أن ضمك نجح في تعزيز تقدمه بهدف ثان عند الدقيقة 38 عن طريق زيلايا أيضًا، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدفين دون رد.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 46 نقطة، فيما يقع الفريق الضمكاوي في المركز قبل الأخير بـ25 نقطة.

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