دوري محمد بن سلمان.. ضمك يُعزز آماله بالبقاء بثنائية في الأهلي

المواطن - مروة نبيل

انتهت، منذ قليل، مباراة ضمك ضد الأهلي ضمن منافسات الجولة الـ27 دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بفوز الفريق فارس الجنوب بهدفين مقابل هدف.

ضمك ضد الأهلي:

وبدأت مباراة ضمك ضد الأهلي التي أُقيمت على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز في أبها بشكل سريع، وحصل أصحاب الأرض على ركلة جزاء، سددها الأرجنتيني إيميليو زيلايا بنجاح، ليمنح فريقه التقدم عند الدقيقة 24.

وضغط لاعبو النادي الأهلي بحثًا عن التعويض، إلا أن ضمك نجح في تعزيز تقدمه بهدف ثان عند الدقيقة 38 عن طريق زيلايا أيضًا، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدفين دون رد، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، ضغط الأهلي ونجح السوري عمر السومة في تقليص الفارق برأسية مميزة عند الدقيقة 60، قبل أن يشهر الحكم البطاقة الحمراء للاعب الراقي محمد خبراني عند الدقيقة 75، ليكمل فريقه المباراة بـ10 لاعبين.

وكاد فارس الجنوب أن يُسجل الهدف الثالث، إلا أن كرته ارتدت من العارضة، واستمرت محاولات الفريقين، لتنتهي مباراة ضمك ضد الأهلي بفوز أصحاب الأرض بهدفين مقابل هدف.

دوري محمد بن سلمان:

وأنعش الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك حظوظه في البقاء وسط الكبار في الموسم الرياضي المقبل بعد الفوز اليوم، حيث رفع رصيده إلى 28 نقطة ليتقدم إلى المركز الـ14 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عند النقطة 46 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.





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