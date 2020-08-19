دوري محمد بن سلمان.. طموح الفيصلي الآسيوي يُهدد بقاء الاتحاد

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباراة الفيصلي ضد الاتحاد المقرر إقامتها، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية ضمن منافسات الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

معاناة الاتحاد

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد من تراجع النتائج في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، وخذل جماهيره بعد استئناف النشاط الرياضي عقب جائحة كورونا.

وخسر العميد ضد أبها والأهلي بنتيجة 2/1، قبل أن ينتفض وينجح في تحقيق الفوز على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق بهدف دون رد، لينعش آماله في البقاء وسط الكبار الموسم المقبل، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

تطور الفيصلي

على الجانب الآخر، ظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي بشكل مميز الموسم الرياضي الحالي تحت قيادة مدربه البرازيلي شاموسكا، وبات يُنافس على احتلال مركز متقدم والتأهل إلى دوري أبطال آسيا 2021.

وظهر عنابي سدير بشكل جيد عقب استئناف النشاط الرياضي مجددًا، حيث تمكت من تحقيق الفوز على التعاون بهدفين مقابل هدف، وتغلب على الأهلي بثنائية دون رد، وهُزم أمام ضمك بنتيجة 2/1.

الفيصلي ضد الاتحاد

وقبل مباراة الفيصلي ضد الاتحاد اليوم، يحتل عنابي سدير المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 41 نقطة، فيما يقع العميد في المركز الـ12 برصيد 26 نقطة.

ويطمح عنابي سدير لتحقيق الفوز في مباراة الفيصلي ضد الاتحاد اليوم، لتكليل مجهوده بالمشاركة في البطولة الآسيوية الموسم المقبل، فيما تُعتبر مباريات العميد المتبقية بمثابة الكؤوس ويحتاج الفوز فيها جميعًا لضمان البقاء.





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