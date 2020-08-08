دوري محمد بن سلمان .. فيتوريا يفقد لاعبين في مباراة أبها

المواطن - محمد سمعه

يستعد الفريق الكروي الأول بنادي النصر، لمواجهة نادي أبها بعد غد الاثنين ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة دوري محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019/2020.

ويسعى الفريق النصراوي، لمصالحة جماهيره بعد الخسارة من الهلال بنتيجة 4-1 يوم الأربعاء الماضي، بالفوز على أبها وتجديد حظوظه في المنافسة على لقب دوري محمد بن سلمان في الموسم الحالي.

وتلقى المدرب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للفريق الأول بالنصر، صدمة مُدوية بتأكد غياب كل من المهاجم فراس البريكان والمدافع عبدالله مادو وفقًا لـ “الرياضية”.

الإصابات تُهدد النصر بـ دوري محمد بن سلمان

وكان البريكان تعرض للإصابة في الحوض كما عانى أيضًا من وجود آلام بالعضلة الضامة، بينما عانى مادو من إصابة في الركبة ولم يتم التأكد من جاهزيته لمباراة أبها، مما يعني غيابه عن المباراة.

وفي سياق آخر، قدم الحكم الفرنسي بينوا باستيان أداءً مثيرًا للجدل في مباراة النصر والهلال الأخيرة التي أُقيمت يوم الأربعاء الماضي ضمن منافسات الجولة الـ23 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019/2020.

واعترضت فئات عديدة من جماهير نادي النصر على الحكم، حيث قالوا بأنه تعمّد ظُلم النصر بعدم احتساب ركلة جزاء للمدافع عمر هوساوي على البرازيلي كارلوس إدواردو كما تجاهل اللجوء إلى الـVAR في كثير من الأوقات خلال المباراة في الحالات التي تخص نادي النصر.

وخلال تصريحاته لـ برنامج “الحصاد الرياضي” المذاع على قناة 24 الرياضية قال الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل : “لدي معلومات تؤكد أن لجنة الحكام بقيادة فيرناندو تريساكو، قررت إيقاف الحكم الفرنسي بينوا باستيان، بسبب أخطائه في الديربي”.

الهلال في صدارة دوري محمد بن سلمان بـ 9 نقاط فارق

جدير بالذكر أن مباراة النصر ضد الهلال، كانت انتهت بفوز الهلال بنتيجة 4-1 حيث يتصدر الزعيم حاليًا، مسابقة الدوري بفارق تسع نقاط عن نادي النصر صاحب المركز الثاني.

ويستعد نادي الهلال، لمواجهة الفتح بالجولة الرابعة والعشرين، بعد غد الاثنين، بينما يواجه النصر نادي أبها أيضًا بعد غد الاثنين.



